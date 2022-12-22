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台股勁揚208點 後續仍看美股臉色

2022/12/22 19:36
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（中央社記者潘智義台北22日電）台股今天由台積電領軍，帶動指數大漲208.54點，重回14400點之上。法人認為，台股接下來應會與美股緊密連動，在類股輪動格局下，可將關注焦點自科技股轉向傳產股。

加權指數終場收在最高點14442.94點，大漲208.54點，漲幅1.47%，成交值新台幣2121.38億元，加計盤後交易約2143.52億元。

華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，現階段台股還是跟美股走，美股若不漲，台股也難以向上，但傳產股較有表現機會，鋼材、鎳價題材帶動鋼鐵股漲勢，航運股受運價題材影響，股價同樣勁揚，只有電子股因為庫存問題較大，表現顯得相對弱勢，僅有台積電等大型權值股，隨指數走高。

儲祥生認為，短線選股可優先考慮傳產股，但他也提醒，漲多個股就不要追，許多股票在輪動過程都有補漲機會。

群益投顧副總裁曾炎裕接受電訪表示，蘋果新機銷售不如預期，加上iPhone中國組裝廠傳缺工，而電動車龍頭特斯拉面臨其他車廠競爭壓力，蘋果、特斯拉的相關消息也讓美科技股承壓，間接影響台股電子股表現。

曾炎裕指出，台股反彈之後，中線不宜破起漲首日的低點，否則若遇美股下挫，台股仍有跳空下跌的可能，農曆年前14000點整數關卡將是觀察重點。（編輯：楊凱翔）1111222

#台股
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