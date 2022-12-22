宏碁父子談接班 施振榮：與妻拚一輩子就盼子孫和諧

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（中央社記者吳家豪台北22日電）電腦品牌廠宏碁集團創辦人施振榮今天難得與長子施宣輝同台談接班，施振榮表示，他與妻子拚了一輩子，就是希望下一代可以和諧，只要不爭經營權，企業所有權人達到和諧的難度相對不高。

施宣輝說，他會接續父親模式傳承所有權，至於經營權還是交給專業經理人。他希望家族第三代未來有機會到企業實習，深入了解產業狀況，才能在董事會支持專業經理人。

「2030次世代產業論壇」財經講座今天在台北舉行，施振榮與宏碁董事施宣輝與會對談，暢聊二代接班的挑戰及雙CEO經營理念差異。

施宣輝說，小時候看父親創業，覺得父親很辛苦，沒時間陪小孩玩，印象最深刻的是國中出門旅行到一半，發現爸爸不見了，原來跑去開會。即使讀完博士之後，施宣輝仍對創業興趣缺缺，等到有機會接觸產業，慢慢發現做新東西很有趣，但挑戰也非常多，幸好有開明的父親給予鼓勵並提供資源。

施宣輝表示，以前企業所有權和經營權是二合一，現在他對接班有了新定義，經營權一定要交給具備深度的專業經理人，所有權人則做好公司治理的傳承，讓公司能繼續找到對的專業經營團隊，這已經變成重要課題。

施宣輝透露，自從接任宏碁董事後，他推動每次開董事會前都先開家族會議，向家族成員解釋決策背後的原因及執行方式，因為宏碁董事會議案很多，有些與投資相關，必須了解上下游產業。如果家族成員有意見，他會先提供給宏碁公司，安排「會前會」由家族成員出席討論。

施振榮說，「我跟施太太拚了一輩子，就是希望下一代可以和諧」，所有權傳承有相關法令，公司經營的理念與價值觀也有必要傳承下去，所有權人要跟專業經理人溝通，確保公司經營方向符合家族價值觀。

施振榮強調，只要不爭經營權，所有權人要和諧的困難度相對不高，一間公司的經營還是需要有穩定股權。

他也提到，在疫情前會透過家族旅遊互相交流，有訂出2到3頁的家族準則，20歲以上成員都要簽署，例如希望家族成員未來賺的錢盡量回饋給社會。他認為價值觀要以身作則，「我的小孩子應該沒有富二代形象，都很低調」。

施振榮表示，家族傳承已經在進行，他給下一代的任務是提供專業經理人穩定經營的環境，全力支持，「誰在那個位子誰負責」。他以自己從宏碁退休為例，跟他同期的老臣全部提前退休，為專業經理人提供舞台。

被問及如果獲得很多董事的支持，施宣輝是否可能出面選宏碁董事長；施振榮笑說，自己不希望如此，而且施宣輝的兄弟姐妹也不一定支持。（編輯：楊凱翔）1111222