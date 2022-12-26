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王品明年拚展50店招500人 調薪新制有機會年領百萬

2022/12/26 10:06（12/26 10:45 更新）
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圖為王品旗下鍋物品牌石二鍋。（中央檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北26日電）餐飲業受惠解封商機，業績逐步增溫，王品集團今天宣布，2023年目標在台灣新增50家店，並啟動調薪計畫，將於第1季釋出500名正職職缺。

餐飲業受惠解封商機，業績增溫，王品集團台灣事業群下半年營收已連5個月正成長，11月營收更首度破12億元大關。

目前餐飲業普遍面臨人才荒，王品董事長陳正輝在疫情期間堅守「不裁員」防線，2023年將「人才」做為集團發展重要策略，祭出更具競爭力的薪資條件招募人才。

王品說明，2023年王品計時人員調薪後，包含全勤最低時薪新台幣190元起，調幅5%至12%，各品牌可依區域行情、品牌屬性向上調整，如The Wang時薪含全勤210元起跳，若通過侍肉、侍酒、管家等5項技能考核，最高時薪上看235元；部份鍋物品牌加全勤獎金、夜間津貼，時薪最高可領240元。

王品指出，正職起薪含全勤調升為3萬3000元起，每月除了底薪還有獎金，搭配「一年最多調薪三次」新制，有機會挑戰年薪百萬；2022年王品集團的主廚年平均4.7個月獎金，加上年終及特別獎金，最多領到29個月薪資。店長全年平均可達到5.8個月獎金，有店長最高領到24個月，加計薪資等於年薪36個月，年薪逼近200萬元。

因應多品牌展店需求，王品集團2023年在台灣目標新增50家店，第1季釋出500名正職職缺，其中以鍋類及鐵板燒品牌為主，鍋物品牌全年預計招募170名儲備店長、主廚及內外場儲備幹部，起薪4萬元起，培訓12個月、通過考核，有機會挑戰一年加薪一萬，月薪資突破6萬元。

而鐵板燒品牌開出儲備主廚及鐵板燒師傅等160名職缺，歷經一年半培訓、考核通過，月薪上看6.5萬元。

此外，王品今年在「銀髮就博會」成功媒合69歲李鈞祥到「來滋烤鴨」擔任正職，現已能5分鐘內完成片鴨，成廚務得力助手，今年集團中高齡任用人數成長約60%。（編輯：趙蔚蘭）1111226

#王品
#王品集團
#陳正輝
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