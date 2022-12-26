台船鄭文隆：環海翡翠輪有望助台船環海營運轉正
2022/12/26 20:22
（中央社記者賴言曦台北26日電）台船近年除了積極投入國艦國造，商船本業方面，明年將陸續交付為萬海打造的3000TEU（20呎櫃）新船。離岸風電事業部分，董事長鄭文隆指出，為子公司台船環海打造的「環海翡翠輪」預計明年6月可交付。
台船3大事業分別為商船本業、國艦國造及離岸台船風電，鄭文隆今天受訪表示，為台船環海打造的「環海翡翠輪」預計明年6月底完工交付，並可立即投入中能風場等海事工程業務上，有望助益子公司台船環海明年營運轉正，並挹注台船營收。
台船目前在手訂單約新台幣400億元，明年除了環海翡翠輪外，還有2艘關務署100噸緝私艇、4艘萬海3000TEU貨櫃輪、1艘海巡4000噸級巡防艦、1艘海軍新型救難艦、3艘海巡100噸巡護艇及1艘海巡1000噸級巡防艦將陸續交付。
台船也積極參與海軍定海案（康定級巡防艦升級案）；高階主管指出，約72億元的船體結構工程已公開招標，約90億元的海軍輕型巡防艦2艘購案也已公開閱覽，預計明年第1季可望決標，挹注營收。
此外，海巡署高緯度漁護船6艘購案約120億元，海軍高效能5艘後續艦購案約90億元，預計明年第1季公開招標，台船也列為積極爭取業務項目。（編輯：楊凱翔）1111226
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