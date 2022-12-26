台灣風機建置成本高於他國？ TOWIA：費用因地制宜

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（中央社記者曾智怡台北26日電）針對外界討論台灣風機建置成本高於他國，台灣離岸風電產業協會（TOWIA）表示，離岸風場建置目標是保證 25 年以上營運週期，相關投資規劃與金額因地制宜，費用由開發商專業評估。

前內政部長李鴻源日前質疑「台灣裝一支風機的錢，在越南可以裝三支」引發討論，TOWIA今天透過新聞稿表示，第一，離岸風場建置的最大目標是保證 25 年以上的生命週期營運無虞，並兼顧生態環境，因此品質、安全、交期及環境永續是最大的考量點。

TOWIA表示，為了將離岸風電作為台灣長期供電的重要能源之一，確保風場穩健經營至關重要，然而此點無法單從風機建造金額得出結論，不過可以肯定的是，台灣離岸風電開發商致力打造世界級離岸風場，為台灣能源轉型做出貢獻。

第二，台灣離岸風電開發皆為開發商自行投資，從國際經驗來看，風場開發與風機建造的投資規劃與金額是因地制宜，根據各風場條件進行通盤考量而訂；相關投資費用皆由開發商專業評估、支出，以確保在時程內兼顧品質與安全完成建置，順利發出綠電並獲得收益。

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TOWIA並表示，在建置過程中，台灣離岸風電開發商肩負建立本土產業鏈以及培育本土人才的責任，成功並持續帶動在地發展與就業機會，與地方共存共榮。

TOWIA自 2020 年以來便攜手產、官、學、研促進台灣離岸風電產業正面發展，推動台灣能源轉型，透過多方交流與討論，讓各界對離岸風電在台發展有更深入的觀察與了解，共同為台灣打造亞洲離岸風電技術產業聚落。（編輯：林興盟）1111226