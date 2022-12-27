偉康科技競拍超額認購12倍 12/29起公開申購
2022/12/27 11:24
（中央社記者吳家豪台北27日電）數位金融解決方案供應商偉康科技辦理初次上櫃普通股股票承銷案，競價拍賣作業今天完成開標，投標超額認購比率達12倍，合格件共1648筆，合格投標量達1萬960張，將從12月29日起公開申購。
偉康發布新聞稿說明，此次辦理上櫃前公開承銷現金增資發行新股1300張，其中886張採競價拍賣，最低得標價格為新台幣79.42元，最高得標價格為100元，得標加權平均價格為80.79元，依相關處理辦法規定，本次辦理公開申購的承銷價格為58元。
偉康公開申購張數總計251張（含過額配售），公開申購期間為今年12月29日至明年1月3日，將於1月5日公開抽籤，預計1月11日掛牌上櫃。
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偉康資本額約新台幣1.3億元，主要提供數位金融與數位身分SaaS（軟體即服務）解決方案，金融業營收占比約8成，國內7成銀行為偉康長期合作夥伴。
近年因COVID-19疫情影響，數位金融浪潮與資安需求大增，偉康2020年與2021年稅後淨利分別為4322萬元與6587萬元，連續2年創歷史新高。今年前3季營收約3.6億元，年增21.4%；稅後淨利4077萬元，年增13.7%；每股盈餘3.14元。（編輯：郭無患）1111227
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