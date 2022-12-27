東森集團發3.5億年終 員工最高領5個月

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（中央社記者江明晏台北27日電）東森集團今天公布旗下各企業年終獎金最高5個月，預計發出總額逾3.5億的紅包，獎金發放占營業淨利近13%。

東森集團今天發布新聞稿公布旗下各企業年終獎金，另外針對特別績優員工另外發給獎金，預計發出總金額超過新台幣3.5億的紅包。東森集團總裁王令麟表示，獎金發放將近營業淨利的13%占比。

東森集團2022年營收預估達371億元，預估合併稅前淨利為22億元；東森購物員工最高可領年終5個月、東森國際最高可領4個月年終；東森新媒體ETtoday新聞雲最高3個月，東森寵物最高2.5個月，東森自然美含直營SPA店、東森消費聯盟、東森房屋及分眾傳媒最高2個月。

東森購物今年前11月累計合併營收達240億元，累計合併稅後淨利14.4億元，每股稅後純益 （EPS） 累積達14.13元。而2022上半年東森購物獲利年增10%。

但到了下半年疫情逐步解封，消費回歸實體零售市場，加上受整體經濟環境影響、草莓網被美元升值8%的匯差吃掉利潤，熊媽媽買菜網接連虧損，也對東森購物獲利有所影響。

東森寵物以實體店為主要經營模式，2021年營收達21億元，目前門市127家，2023預計達成展店150家，同時也與慈愛醫院進行策略合作。此外，響應勞動部自2023年起調漲4.1%基本薪資政策，東森寵物宣布調薪10.9%。（編輯：林興盟）1111227