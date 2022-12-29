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保瑞：安成學名藥取得美國FDA藥證

2022/12/29 10:34
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（中央社記者張良知台北29日電）保瑞29日宣布，旗下子公司安成自有學名藥Dicyclomine Hydrochloride Capsule已獲美國食品暨藥物管理局（FDA）正式核准取得藥證，將正式啟動在美國市場上市相關準備工作。

保瑞發布新聞稿表示，此學名藥主要用於治療患有大腸激躁症的病患。根據國際醫藥專業統計機構IQVIA資料，此藥品於2022年10月前12個月在美國地區銷售金額約2800萬美元。

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保瑞指出，大腸激躁症是一種慢性腸胃道功能異常的綜合性疾病，根據統計，約有30%的美國人曾罹患過大腸激躁症。

保瑞今年繼7月入主伊甸生醫竹北廠後，9月併購安成完成交割，躍升全台一條龍式委託開發暨製造服務（CDMO）最大量能，並承接台睿生技委託案研發生產口服製劑；此外，旗下景德製藥通過美國FDA查廠及安成多款學名藥陸續取得美國FDA藥證，對2023年營運成長動能保持樂觀。（編輯：張均懋）1111229

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