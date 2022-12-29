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台股力守萬四關卡 科技股相對弱勢

2022/12/29 14:23
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（中央社記者江明晏台北29日電）台股今天開低走低，早盤一度重挫逾190點，失守萬四整數關卡，隨後跌勢收斂，終場下跌88.08點，收在14085.02點，跌幅0.62%，成交金額來到1420.58億元，量能續冷。

觀察類股表現，上市股中，生技、電腦、運輸類股力守紅盤，觀光股收盤挫3.4%，玻璃股下跌2.4%，電子與金融類股下跌在1%以內；上櫃股中，光電股上漲逾1%、半導體股上漲約0.8%。

晶圓代工廠台積電今天舉行3奈米量產暨擴廠典禮，收盤下跌5元，收446元，跌幅1.11%。

研調機構指出，鴻海旗下中國富士康鄭州廠事件影響iPhone 14系列出貨量，並預期富士康獨家供應iPhone 15 Pro Max地位不再，鴻海今天收盤跌破百元，下跌0.8%，收在99.7元；大立光下跌2.84%，聯發科下跌約1.4%。

航運股中，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海收紅盤。觀光股重挫，晶華下跌逾6%、雲品下跌逾7%、八方雲集跌近5%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀分析，自12月以來迄今，台股已第3度失守半年線，今天出現明顯回檔，主因為外資休假，權值股缺乏資金與人氣，盤面呈現量縮築底氣氛，後續要觀察外資歸隊後表現。（編輯：張均懋）1111229

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