豐祥強化東協市場和醫療器材 法人估明年業績看增2成

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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）機車機構零配件廠豐祥-KY今天表示，越南擴廠完工，持續布局東協市場，並強化醫療器材應用。法人預期，豐祥-KY明年業績目標看增10%至20%。

豐祥-KY下午舉辦線上法人說明會，豐祥-KY指出，越南平川縣百善二廠區完工，展望開發利基市場，豐祥-KY表示，除了深耕汽車客戶關係，放眼東協市場外，也配合車廠全球化車款策略，拓展外銷市場，並強化醫療器材客戶關係。

在產能提升，豐祥-KY指出，持續擴充鋁壓鑄、精密加工、塗裝產能，配合現有客戶及未來外銷客戶需求；在技術部分，豐祥-KY會導入鋁焊接製程，提升焊接技術及高階產品市場。

展望明年，豐祥-KY指出，成長動能主要在休閒車輛、汽車、健康醫療等，法人預期，各類業績成長幅度可到3成至4成，明年豐祥-KY整體業績目標較今年成長10%至20%。

觀察今年第4季，法人預期，豐祥-KY受惠機車旺季、休閒車訂單遞延效應，毛利率可望提升，估第4季業績和獲利可較第3季成長，拚歷史單季新高。

從產品比重來看，根據資料，第3季機車類占豐祥-KY業績比重約52.3%，休閒車輛占比約29.8%，醫療占比約16%，汽車類占比約2%。（編輯：楊凱翔）1111229