節能家電退稅額度增至5千元？ 財部允諾研議

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（中央社記者謝方娪台北29日電）立委呼籲透過財經部會政策協助達標淨零排放目標，並提議財政部延長節能家電貨物稅退稅實施期間及提高退稅額度上限至新台幣5000元，財政部代理部長阮清華允諾，會進行研議。

民進黨立委鍾佳濱今天在立法院財政委員會質詢時表示，希望財政部及金管會研究如何藉由租稅等獎勵措施引導民眾，提早投資老年長照保障，降低政府未來長照支出壓力。

為鼓勵民眾購買節能電器產品以達到節能減碳綠色消費目標，自2019年6月15日起，購買經濟部核定能源效率分級第1級或第2級新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機，每台最高減徵貨物稅2000元，此措施目前延長實施期間至2023年6月14日止。

鍾佳濱指出，為響應淨零碳排，希望財政部再延長節能電器貨物稅退稅實施期間，並提高退稅額度上限從2000元至5000元。阮清華答詢時表示，財政部會再進行研議，「我覺得這是可以考慮的」，將再思考看看。

鍾佳濱也提議財政部應減徵家戶儲能設備房屋稅，會同經濟部研議加裝儲能設備的租稅優惠等，阮清華表示，會將建議帶回研議考慮。

針對2050淨零排放目標，鍾佳濱也表示，希望金管會能擴充永續金融人才培力面向，金管會主委黃天牧答詢時允諾遵照辦理。（編輯：潘羿菁）1111229