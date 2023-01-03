投資人暫拋經濟疑慮 亞股漲多跌少

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（中央社香港3日綜合外電報導）儘管有關升息、中國經濟成長及俄烏戰爭等疑慮不散，持續影響投資人信心，但亞洲股市今天仍順利克服早盤跌勢，收盤多數上漲，為一年交易拉開樂觀序幕。

法新社報導，2022年已令投資人吃足苦頭，但有人擔憂，未來12個月情況可能更糟。國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）警告，全球經濟1/3可能落入衰退。

眾人目光投向中國。北京迅速將原有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫清零措施的大部分取消後，引發全國各地確診人數大增、醫院擠爆，火葬場也負荷過重。

中國商家先前已因實施近3年的嚴格防疫措施而飽受打擊，如今解封後疫情普遍擴散，商家又被迫關門，令人再度對中國經濟展望感到擔憂。

儘管有分析師認為，北京等中國主要大城市的疫情可能已觸頂，這些地方的經濟活動正恢復活絡。但有人擔心，本月底農曆春節假期間人員往返，可能將疫情帶到鄉間，進而再度衝擊中國經濟。

喬治艾娃1日接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）節目「面對全國」（Face the Nation）專訪時指出，中國經濟情況看來不穩，美國與歐洲經濟也正逐步朝向衰退前進。

喬治艾娃表示，正因如此，2023年全球經濟展望不樂觀。今年將「比我們拋在腦後的一年更艱難」。

所幸亞洲股市今天甩開開盤賣壓，隨著交易持續，行情逐漸好轉。

香港股市今天在澳門博弈類股領漲下，收盤勁揚1.8%。由於香港預料下週重新開放與中國大陸邊界管制，令投資人對香港經濟抱持期待，並看好澳門博弈業收入復甦。

上海股市收高0.9%，台北、馬尼拉、曼谷和雅加達股市也都收紅。但雪梨、首爾和新加坡股市收低。東京與威靈頓股市則因國定假日休市。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1120103