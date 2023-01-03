2022全年六都建物交易量年減9% 創3年來新低

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根據六大都會區地政局公布的買賣移轉棟數資料，六都去年全年交易量是3年來最低，高雄市量縮最明顯。圖為高雄市建物景觀。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴言曦台北3日電）根據六大都會區地政局公布的買賣移轉棟數資料，六都去年全年交易量年減9%，是3年來最低量。六都中，高雄市去年全年衰退17.3%，量縮最明顯，反觀台中市年增2%，交易情況優於其他五都。

六都去年12月建物買賣移轉棟數合計2萬0754棟、月增13.5%、年減25.1%；累計去年全年買賣移轉棟數共24萬3633棟，年減9%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍透過新聞稿說明，去年12月房市出現月增，主因是不少建商為節省土增稅，紛紛趕在年底前交屋，帶動六都去年12月移轉棟數在年底交屋潮挹注下，較去年11月成長。

進一步觀察六都去年全年買賣移轉變化，台中年增2%，交易表現居六都之冠；反觀高雄市年減17.3%，是六都中衰退幅度最大的縣市。

陳金萍分析，觀察去年下半年的交易市況，累計前8月交易量的年增率雖短暫重返正成長，但當累計到9、10月，便再度呈現負成長，且衰退幅度逐月遞增，從前9月的1.4%增至前10月的4.4%，到了前11月年減幅度更擴大至7%，全年共量縮9%，是近6年來首次衰退，同時也是近3年來最低量。

陳金萍認為，全球經濟面臨衰退風險，股匯市持續震盪，民眾普遍看壞今年經濟景氣，國內消費者信心也創金融海嘯以來新低紀錄，加上中央銀行4度升息推升房貸利率，買方購屋負擔更為吃重，讓民眾認為房市多頭已到盡頭，即使購屋需求不減，但出價轉趨審慎保守，因此，若有意售屋的屋主能合理讓利、降價，才有加速成交的機會。（編輯：林淑媛）1120103