蘋果2/3公布財報 聚焦富士康鄭州廠區和供應鏈出貨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）蘋果（Apple）將於2月3日公布去年第4季財報，iPhone 14系列市況、今年下半年iPhone 15新品進展、中國富士康鄭州廠區生產與供應鏈出貨狀況、印度製造、匯率和通膨等議題備受關注。

根據官網訊息，蘋果將於美國時間2月2日下午（台灣時間2月3日上午）公布2023會計年度第1季（截至去年12月底）的季度財報，屆時蘋果執行長庫克（Tim Cook）將在線上回應法人提問。

蘋果在去年10月下旬的線上法人會議中指出，截至去年12月底的第4季仍有匯率因素干擾，預期單季業績年增幅度將減緩，高階iPhone 14 Pro機種供應受限狀況可能再維持一段短時間。

不過美系外資法人日前報告指出，供應鏈持續遞延出貨，預估今年第1季iPhone備貨量將會小幅提升至5800萬支，第1季市場需求相對清淡，iPhone供應不足狀況在第1季可望緩解。

此外，市場也關注今年下半年蘋果iPhone 15新品規劃，外資法人預期，今年下半年iPhone 15系列在電子代工服務（EMS）端備貨量，將比去年下半年的iPhone 14系列增加5%至10%。

在規格上，外資預期iPhone 15系列規格將明顯提升，預估全系列將支援互動顯示的動態島（Dynamic Island）功能，其中高階iPhone 15 Pro系列應用處理器將升級至A17規格，採用台積電3奈米晶圓代工製程。

外媒先前也引述外資和供應鏈消息報導，iPhone 15 Pro系列可能採用觸覺按鈕設計，讓使用者感覺就像在按實體按鈕。

蘋果主要合作夥伴鴻海集團旗下中國富士康鄭州廠區生產狀況也備受關注，法人指出，鴻海集團是蘋果高階版iPhone 14 Pro系列獨家組裝代工廠商，鄭州廠區是鴻海集團組裝代工高階版iPhone的重要基地之一。

富士康鄭州廠區去年11月勞工抗爭衝突平息，產能加速回復正常，中國今年1月8日將大幅放寬COVID-19疫情管制，中國媒體日前報導，到去年底，富士康鄭州科技園區出貨量已到去年年初預定高峰的90%左右，園區訂單狀況良好，到今年1月春節後的幾個月時間，將迎接生產高峰。

市場也高度關注蘋果在印度布局，天風國際證券分析師郭明錤去年12月上旬分析，目前iPhone在中國大陸以外的組裝基地會鎖定印度，初期產能滿足北美市場需求，以後印度iPhone生產占比可能提升至30%至40%。

鴻海印度廠區已累積製造iPhone深厚經驗，印度媒體去年9月下旬報導，蘋果證實iPhone 14在印度生產。鴻海集團在坦米爾那都省（Tamil Nadu）廠區已開始製造iPhone 14。（編輯：楊凱翔）1120105