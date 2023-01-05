新光三越SKM Park攜手台新發聯名卡 年營收拚40億

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（中央社記者曾智怡、謝方娪台北5日電）新光三越攜手台新銀行發行SKM Park Outlets聯名卡，首年發行目標為3萬張。SKM Park副董事長吳昕昌表示，今年持續更新櫃位、拉高名品比重至15%，力拚全年營收達新台幣40億。

台新銀行與新光三越今天宣布攜手發行「台新銀行SKM Park Outlets聯名信用卡」，為台新銀行首度進軍Outlet市場。

台新銀行總經理尚瑞強表示，不同於現行商場，SKM Park Outlets以「國際級生活複合式Lifestyle Outlets」為定位，一站式享受逛街、吃飯、遊樂園、按摩、電影等服務；針對此張聯名卡，台新銀行首年發行目標定為3萬張。

吳昕昌表示，SKM Park在不到9個月時間，從招商到施工、動線規劃，在去年1月26日展開試營運，也在同年8月11日開幕，試營運至今，累積500萬來客數；他感嘆，在大環境不安狀態之下，已是了不起的成績。

吳昕昌接受媒體採訪指出，去年營收近30億，業績較改裝成Outlet前成長60%，會員數已達7萬5000人；談及今年展望，他說，零售百貨沒有停下來的一天，預計進行15至20%品牌櫃位更新，今年又新增聯名卡目標，同時也會著手鈴鹿賽道樂園遊具更新等。

SKM Park主管表示，品牌更新主力為名品和餐飲，目前名品占所有櫃位數比重為10%，將持續導入至少3至5個新品牌，讓占比提升至15%；現在的名品店王是Coach，每個月業績破千萬，去年8月進駐的Burberry，每月業績也達800、900萬。

同時，運動休閒品牌也有不錯業績表現。餐飲店王則是藏壽司，年營收達9000萬。

SKM Park先前喊出今年業績50億目標，SKM Park坦言，台灣國境觀光開放策略尚不穩定，開放國境後，小港機場飛抵航班數量還不到疫情前的一半，因此調整目標，拚今年業績成長33%，達到年營收40億。

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台新銀行與新光三越合作逾23年，深耕百貨產業，一舉締造百貨聯名卡破百萬流通量的市場紀錄。

尚瑞強指出，民眾使用SKM Park Outlets聯名卡，平日造訪享有每月4次全日停車優惠；另使用聯名卡在館內消費指定品牌享專屬9折起、國際名品3折起，最高2%現金回饋，同時申辦會員卡還可累積店內點數，且信用卡卡友每月任刷一筆消費，可以回店兌換免費飲品。（編輯：林淑媛）1120105