群光去年營收1157億創高 今年續拚新高

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（中央社記者韓婷婷台北5日電）群光電子2022年全年營收新台幣1157.48億元，年成長8%，登歷史高峰，展望今年，群光表示，受惠高單價產品成長，加上非PC領域動能推動今年營收及獲利均可望有高個位數成長，預估獲利成長將優於營收。

群光2022年12月合併營收85.66億元，年減13.52%；第4季合併營收276.02億元，全年營收來到1157.48億元，年成長8%，再創歷史新高紀錄。

群光多年耕耘非PC領域有成，2022年非PC產品營收比重成功過半來到57%，是營收成長的最重要推手，其中AI人工智慧影像產品以及網通產品營收為主要動能，營收年成長分別超越3成與6成。

群光在多元化產品策略下，積極運用AI影像技術、網通技術以及電源技術於AIOT、智慧家庭、智慧醫療、車用市場、視訊會議等領域。

群光指出，去年首次為歐系客戶推出高階商用監視器進入商用監測市場，已掌握多位潛在客戶，加上已於2019年於泰國建立生產基地，可彈性因應歐美地區客戶需求，有利於影像監視器爭取美歐國防授權法（National Defense Authorization Act, NDAA）商機。

展望2023年，群光看好持續成長高個位數，今年營收成長重點在於持續經營高附加價值產品，例如AI影像產品將更著重於拓展高毛利的產品應用市場，鍵盤方面將繼續推出高單價產品，以及擴大市場佔有率。

群光去年前3季每股獲利7.88元，主要由本業所帶動，營業利益成長達32%，法人預估營收持續刷新紀錄，獲利有望挑戰歷史新高，有機會超越1個股本。

在配息政策上，群光表示，現金配息率均維持在7成以上，今年現金股利有望與獲利同步創下歷史新高紀錄，超越過去5年水準。（編輯：楊凱翔）1120105