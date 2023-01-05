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宏碁旗下智聯服務 去年第4季及全年營收創高

2023/1/5 18:11
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（中央社記者吳家豪台北5日電）宏碁集團子公司智聯服務今天公布2022年第4季及全年營收雙創歷史新高，海外營收占比已突破2成，挹注獲利成長，並已將資訊人力委外服務延伸至海外市場。

智聯服務2022年第4季營收達新台幣3.91億元，季增18%，年增21%，創下單季歷史新高；2022全年營收13.89億元，年增12%，創公司成立以來新高。

智聯服務發布新聞稿說明，近年開發海外市場成效浮現，2022年前3季獲利已超過2021年度全年總合。智聯服務透過宏碁集團全球資源，持續開發海外市場客戶，目前海外營收占比已突破2成，除了挹注獲利成長之外，也產生與同業競爭的差異化利基。

資訊人力委外服務也是智聯服務近年成長重心之一，於2019年成立子公司宏達服務公司，提供量身訂做的資訊人力委外服務。

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智聯服務表示，近年來景氣變化快速，客戶對於人力委外服務的商業模式接受度逐漸提高，除了確保資訊服務的專業度外，此商業模式也成為新的潛力人才庫來源。宏達服務已將服務觸角延伸至海外市場，未來成長動能可期。

此外，智聯服務轉投資OT（營運技術）服務廠商旭誼工程公司，旭誼在專業無塵室建置、機電空調工程服務的客戶群，與智聯服務IT（資訊技術）領域客戶具有高度重疊性，可提供客戶IT加OT的一條龍式完整服務。（編輯：趙蔚蘭）1120105

#智聯
#智聯服務
#旭誼工程公司
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