亞電、騰輝-KY去年全年營收衰退 審慎展望2023

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（中央社記者江明晏台北6日電）軟板上游廠亞洲電材和銅箔基板廠騰輝-KY受到中國疫情影響，去年12月營收下滑，去年全年營收也較前年衰退，展望2023年維持審慎看法，但仍正面看待後疫情的市場發展。

亞洲電材今天公告2022年12月合併營收為新台幣1.09億元，年減逾38%，累計2022全年合併營收為16.5億元，年減15.80%。亞電指出，中國近期疫情再起，短期主要影響上工人數與生產量能，故直接影響公司去年12月營收表現。

亞電表示，持續推動多元化應用與高階高進入門檻領域，並提高車用與醫療等高階應用領域比重，將會是亞電2023年首重目標，由於亞電積極布局專利與研發，已透過既有合作夥伴，切入相關應用市場。此外，東台廠區亦加速取得客戶認證作業，目標是昆山、東台兩廠能夠完全支援接應、彈性調度生產動能。

展望2023年，亞電表示，維持審慎看法，若中國經濟在解封後報復性復甦，快速消耗電子供應鏈庫存，縮短調節期，產業將可望重回成長走勢，亞電積極強化自身體質，布局專利與擴大應用範疇。

騰輝電子-KY公布去年12月份營收月減10.8%，截至12月累計營收56億元，年減27%。

騰輝-KY表示，去年12月營收主要受到中國鬆綁防疫清零政策，全面解封之後，確診人數急遽攀升，嚴重影響生產、消費與物流，造成生產延滯，客戶拉貨嚴重放緩；另外海外因耶誕節長假工作日劇減，影響整體營收成長。不過，軍工、航天少量多樣與特殊應用的高毛利訂單未受影響，銷售持續維持穩健。

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展望2023年，騰輝-KY表示，目前整體市場需求受國際政經局勢及高通膨等不穩定因素影響，仍未明朗，但隨著各國邊境解封及中國防疫政策調整，中國的確診高峰預計可在農曆春節過後逐步緩和，正面看待後疫情的市場發展。

騰輝-KY表示，汽車供應鏈缺料狀況逐漸緩解，全球航空及消費有望復甦，尤其軍工航太市場需求將因主要國家國防預算增加，整體營運動能以維穩拚增方向前進，在經營策略上，以專注開發特殊材料應用市場，以提高毛利代替競爭銷售額的模式，已經取得成效，對於整體營運獲利有具體貢獻。（編輯：蘇志宗）1120106