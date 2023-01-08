鋼市釋回溫訊號 業者寄望中國基建助需求上升

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（中央社記者賴言曦台北8日電）亞洲各鋼廠1月盤價反轉，中國大型鋼廠2月盤價再漲，業界似乎盼到鋼市回溫曙光，但這波市況低迷源於需求不振，如今歐美仍不景氣，有業者認為，若中國官方加強推動基礎建設，對拉抬需求可能會更有助力。

2022年鋼市可謂「先甘後苦」，俄烏戰爭3月開打，歐洲籠罩缺鋼恐慌加強進口，帶動亞洲鋼廠業績，以台灣鋼鐵業龍頭中鋼為例，中鋼去年前5月營收便創下同期新高。

然而戰爭加劇通膨，歐洲景氣首當其衝，需求趨緩造成高庫存問題，鋼市從2022年中開始進入修正期，各大鋼廠積極減產，希望能減緩需求衰退帶來的影響。

隨著全球最大用鋼市場中國放鬆防疫管制，中國大型鋼廠寶鋼、鞍鋼陸續調漲今年1月盤價，被視為鋼市落底回溫的訊號，加上寶鋼近期提早開出2月盤價，全產品每噸調漲人民幣50到150元，被市場解讀為鋼市回溫的另一徵兆。

中鋼董事長翁朝棟此前也指出，通膨、中國封控、俄烏戰爭等影響鋼市的逆風因素逐漸轉向，預料今年第1季市況有望提早向上。

但也有業者看法保守。中下游鋼鐵商告訴中央社，雖然寶鋼2月再度調漲，但感覺是反映先前沒有補足的漲幅，且觀察目前市況，歐美仍然不景氣，近期進場的買氣究竟是真實需求浮現，還是基於盤價上漲而進行的低價庫存回補，還有待觀察。

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至於中國陸續解封，究竟能否成功帶動需求，業者認為，中國鬆綁疫情政策後，勢必面臨高感染率問題，影響開工率跟終端買氣，如果中國官方加強推動基礎建設，對鋼市復甦將是更穩定的助力。

法人認為，鋼市2022年下半年市況慘澹，雖然今年初有望回溫，但全球仍籠罩通膨陰影，買盤即便回補庫存，也是「邊走邊看」，鋼市是否真的已回溫，恐怕要等到今年2、3月過後才能見真章。（編輯：翟思嘉）1120108