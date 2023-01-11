台灣生技藥業2022見成長 保瑞等業者衝出歷史新高

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）台灣生技藥業2022年不少企業營業額見到強勁成長，其中CDMO保瑞、學名藥廠美時、保健食品廠葡萄王、微生物複合肥料廠全宇生技都繳出歷史新高紀錄，表現亮眼。

保瑞藥業2022年全年營收突破百億大關，達新台幣103.2億元，較2021年大幅成長110.33%，再創營運高峰，第4季單季營收51.37億元，年增340%。其中購併安成藥業自9月起併入合併營收也是主要成長動能之一。

保瑞繼單季營收及年度營收雙雙再創新高後，旗下針對美國市場擁有多張學名藥證、且已上市銷售多項產品的子公司安成藥業，也將依照原定計畫於1月下旬在美國市場以自有品牌上市其自行開發、治療胃食道逆流的Dexilant學名藥，有助提升整體獲利能力，預計將成為保瑞2023年重要的營運動能。

美時2022年全年合併營收約新台幣146.3億元，年增16%，連續3年實現雙位數的年成長。其中亞洲市場與去年相比增長6%，主要受惠於台灣國內業務的快速擴張。亞洲以外的出口業務增加了28%，主要來自血癌用藥Lenalidomide在全球多個市場上市的成果，其中美國市場成功上市是重要動能。

葡萄王2022年全年業績首度衝破百億大關、刷新紀錄，累計年度合併營收103.9億元，年增6.05%；第4季營收31.2 億元，季增25.38%、年增7.05%，單季、年度營收均改寫歷史新高。

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葡萄王表示，母公司葡萄王代工事業全年營收攻頂；子公司葡眾連續2個月成績亮眼，12月單月突破歷史新高，台灣事業體表現強勁。隨著中國市場陸續解封，上海葡萄王營運也穩定復甦，展望2023年，集團3大事業體樂觀正向，業績將再成長。

全宇生技-KY累計2022年營收37.08億元，年成長68.84%，是全宇上市以來營收最高的一年。展望2023年，全宇表示，大型種植園上半年標案目前仍在陸續結標中，但整體而言油棕市場穩定、國際油棕價格（CPO price）對農民而言仍有很不錯的獲利空間，隨著訂單需求維持高檔，肥料總銷售噸數可望持續增加，而取得歐洲原料大廠的馬來西亞獨家代理權對未來的原物料取得成本穩定正向。（編輯：郭無患）1120111