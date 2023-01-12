毅嘉去年獲利年增逾7成 今年車用占比續升

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（中央社記者江明晏台北12日電）零組件大廠毅嘉科技公布去年自結稅前淨利約4.72億元，年增逾7成，看好電動車市場快速成長，毅嘉去年車用產品應用占比已逾6成，今年可望挑戰7成。

毅嘉第4季單季自結合併營收金額約新台幣21.36億元，較前一季度增加約3%，合併稅前淨利為1.83億元，累積全年合併營收金額為76.54億元，年增18%，合併稅前淨利為4.72億元，較前一年度大幅成長超過7成。

毅嘉指出，第4季度的營運雖受到中國疫情解封的干擾，但在車用產品的強勁需求與供應鏈瓶頸舒緩的情況下，單季合併營收為21.36億元，較前一季度增加約3%，而單季毛利率更在產品組合轉佳的情況下來到17%，較前一季度增加3%，順勢帶動第4季度的稅前淨利來到1.83億元，創近年單季新高。

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展望未來，毅嘉表示，汽車電子、AI、5G及物聯網等新科技的需求仍持續增溫，且在全球淨零碳排的要求與各國政策的積極推動下，電動車市場也正快速的成長，加上汽車產業正邁向自動化發展，搭配AI自動駕駛及智慧座艙的研發趨勢，未來汽車用到的零組件與PCB 將越趨多元。

毅嘉說明，耕耘車用領域已逾十年，除了既有的FPC、FPCA 、PCBA與機構產品線外，也積極開發車用模組及散熱相關產品，持續擴大在車用領域的布局，去年車用產品應用的營收占比已逾6成，今年度車用產品的整體營收占比也將可望挑戰7成。（編輯：趙蔚蘭）1120112