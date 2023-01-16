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京站首度跨出雙北 攜手建商擬進駐桃園藝文特區

2023/1/16 14:30（1/16 15:01 更新）
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京站實業董事長林怡均（右3）與隆遠集團董事長莊子華（左3）出席代表簽署合約，雙方將攜手在桃園藝文特區計畫興建商業大樓，並經營零售商場，預計2027年底營運。（京站提供）中央社記者江明晏傳真 112年1月16日
京站實業董事長林怡均（右3）與隆遠集團董事長莊子華（左3）出席代表簽署合約，雙方將攜手在桃園藝文特區計畫興建商業大樓，並經營零售商場，預計2027年底營運。（京站提供）中央社記者江明晏傳真 112年1月16日
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（中央社記者江明晏台北16日電）百貨業者京站今天宣布，攜手建商隆遠集團簽訂合作案，將於桃園藝文特區興建商業大樓，由京站承租20年經營零售商場，這是京站首度跨出雙北開分店，預計2027年底營運。

京站實業今天發布新聞稿指出，與隆遠公司簽訂桃園區同德段19地號土地合作案，計畫興建商業大樓，並經營零售商場。

京站實業董事長林怡均及隆遠集團董事長莊子華出席代表簽署合約，京站說明，隆遠於桃園區同德段土地計畫興建商業大樓，作為經營零售商場之用，由京站承租租賃標的物商業大樓，租期20年，基地有615.4坪，標的物預估面積為6775坪，包括地下5層至地面12層，打造桃園藝文特區新地標，預計2027年底營運。

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京站除了台北據點外，目前的分店還有小碧潭店，林怡均於簽署儀式致詞時表示，這是京站成立13年以來第一次跨出雙北，但對京站專業經營團隊來說不是第一次，相信可以把這個案子和隆遠團隊完美協力，一起創造出桃園的新地標。

莊子華致詞表示，此地標原定規劃為電影院，但因疫情變化，決定改變經營型態，京站與隆遠算是同行，但京站較早跨出多角化的經營，相信這次的合作可以取得更大的效益。（編輯：張良知）1120116

#京站
#莊子華
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