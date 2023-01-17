尚騰汽車集團6億打造台南保時捷中心 攻南部市場

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（中央社記者韓婷婷台北17日電）尚騰汽車集團斥資新台幣逾6億元打造的「全新Porsche Centre Tainan台南保時捷中心」今天開幕，並宣告正式投入Porsche品牌在台灣的經銷營運行列，搶攻南台灣豪華車市場。

尚騰汽車集團表示，這是繼2018年7月「新北保時捷中心」開幕後，集團旗下第2座保時捷中心落成啟用，為南台灣豪華車市的經銷通路布局跨出關鍵一步。未來除了導入顛覆傳統汽車產業的多元化創新概念及服務思維，也將持續規劃提升頂級服務規格。

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尚騰汽車集團執行長吳睿弘指出，2年多前獲得台南嘉義地區的保時捷品牌經銷權之後，即投入規劃與建設，並且導入Porsche Centre全球最新的Destination Porsche設計與營運概念；這次斥資逾6億元打造的全新台南保時捷中心，將連同2020年初率先啟用的Porsche Studio Tainan台南保時捷都會概念店，一起深耕南台灣市場。

為迎接Porsche品牌及產品線即將邁入純電世代，台南保時捷中心也全面導入Porsche Turbo Charging直流電DC快充站，採用目前台灣保時捷原廠規範中，輸出功率最高可達320kW/h的直流電快速充電設備，在客戶專用停車場提供2座DC快充站及3座AC充電設備。（編輯：楊蘭軒）1120117