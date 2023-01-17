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緯創：今年PC產品出貨拚持平 整體獲利有望達標

2023/1/17 21:39
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（中央社記者吳家豪台北17日電）緯創總經理暨執行長林建勳今天說，今年個人電腦（PC）出貨力拚與去年持平，非PC產品有機會成長雙位數百分比，整體營收成長幅度難預估，但獲利可望達到今年設定目標。

緯創今天舉辦尾牙晚會，林建勳提到，由於客戶需求增加，緯創董事會去年通過在越南擴建第3座廠房，以筆記型電腦產品為主，預計2024年第2季至第3季完工投產。

緯創今年尾牙席開逾千桌，林建勳於會前受訪指出，緯創PC產品線近2年調整得宜，以商用和高階家用產品為主，受到景氣影響有限，去年緯創PC衰退幅度比產業平均更少；今年大環境比較嚴峻，緯創目標PC出貨力拚持平，預期下半年表現將優於上半年。

非PC產品方面，林建勳說，毛利率較高的產品營收規模近新台幣2000億元，如果加上旗下雲端伺服器供應商緯穎，緯創非PC產品營收占比在去年已超過40%，獲利貢獻超過一半。非PC產品包括汽車電子、伺服器、工業應用都有正向展望，預期今年會成長雙位數百分比。

整體而言，林建勳認為，今年營運還是會辛苦，營收難以預測會有多大成長，但獲利應該可以達成今年設定的目標。

關於今年資本支出規劃，林建勳表示，規模應該與去年差不多，主要用於越南擴廠，目前墨西哥廠房已蓋好，竹北AI智慧園區正在興建，內湖營運總部即將動工。

媒體追問非中國產能比重是否將突破5成，林建勳回應，非中國產能比重一直在成長，緯創在越南、馬來西亞、墨西哥、捷克等地，生產越來越多企業級與工業產品，因為客戶希望移往這些地點製造。

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他表示，緯創在越南擴產順利，新產品線已開始運作，原本在越南有2座廠，去年緯創董事會通過蓋第3座廠，越南產線會持續擴大，目前以筆電為主，但客戶也開始洽談其他需求。

林建勳觀察，供應鏈逐漸往越南移動，不只系統廠，上游供應鏈也有更多公司到越南設廠，越南可能會變成PC產業下一個聚落。就緯創而言，不同客戶會有不同需求，有些比較積極的客戶希望把北美製造的產品移到越南，有些則認為留在中國生產也可以。（編輯：張均懋）1120117

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