鴻海延攬前日本電產總裁關潤 擔任集團電動車策略長

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）鴻海今天下午宣布，2月1日起延攬關潤（Jun Seki）擔任集團電動車策略長（Chief Strategy officer for EV）一職，直接向董事長劉揚偉負責。

鴻海透過新聞稿指出，將借重關潤在日本汽車產業豐富的管理經驗以及跨國供應鏈的專業知識，整合鴻海集團電動車的資源，並協助集團在美洲、亞洲、中東等電動車據點營運發展。

根據鴻海提供資料，關潤現年61歲，1961年生，日本長崎縣人，在1984年畢業於日本國防大學機械系，1986年加入日產汽車公司（Nissan Motor），2019年擔任雷諾-日產-三菱汽車聯盟首席副營運長。並曾在中國大陸東風汽車擔任總裁一職；2020年至2022年在日本電產集團（Nidec）擔任總裁兼執行長、與營運長等職位。

鴻海指出，關潤主要職涯多在「雷諾-日產-三菱汽車聯盟」，在日產汽車體系下累計33年產業經驗，曾派駐英國、美國、中國大陸、法國等地，具備多國的汽車生產製造營運經驗，熟稔國際間汽車產業鏈運作。

鴻海表示，關潤除了在日產服務之外，在派任合資公司東風汽車擔任總裁一職、在日本電產集團擔任總裁、執行長以及營運長等職位，對於汽車以及零組件產業的營運管理也非常熟悉。

鴻海指出，關潤長年服務日本汽車產業，擁有近37年經驗，未來將善用其產業經驗與人脈，提供鴻海集團在全球電動車領域布局對策、集團內電動車業務整合、以及產業課題解方。

鴻海集團積極發展電動車業務，並以BOL（Build-Operate-Localize）與CDMS（Contract Design and Manufacturing Service）的營運模式，尋求各國夥伴、既有車廠、以及新創車廠的分工合作，以標準化、模組化、平台化的基礎，協助品牌客戶。（編輯：趙蔚蘭）1120130