力成第1季營運看觸底 獲利觀察新台幣匯率變動

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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）半導體封測廠力成董事長蔡篤恭今天表示，第1季營運會是今年單季谷底，之後可逐季成長，但第1季獲利最大變數在於新台幣匯率變動。

因應大環境嚴厲挑戰，蔡篤恭表示，力成停止產能擴充、縮減資本支出金額，也將嚴格控管成本。

力成和關聯企業超豐下午舉行聯合法人說明會，蔡篤恭指出，中共20大後的堅持清零政策，加大衝擊供應鏈及需求面，電子及半導體產業面臨10幾年來最嚴峻的挑戰。

觀察產業庫存調整，他指出，受國際通膨、俄羅斯與烏克蘭戰爭、美中對抗、高利率、不穩定匯率及兩岸緊張局勢等影響，產業復甦緩慢，延長庫存調整時程，業界普遍認為景氣要到下半年才會好轉。

展望今年營運，蔡篤恭表示，第1季為傳統淡季，1月有農曆春節長假、2月工作天數較少、兩岸緊張局勢、中國大陸COVID-19疫情發展及庫存調整不如預期順利等因素，會是今年最艱困的1季。

蔡篤恭預估第1季會是今年單季谷底，之後營收將呈現逐季成長趨勢，第1季獲利最大變數在於新台幣匯率變動。

因應大環境嚴厲挑戰，蔡篤恭表示，力成除停止產能擴充、縮減資本支出金額外，將嚴格控管成本，加速高階邏輯產品的認證及生產。

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超豐總經理甯鑑超也預估，第1季將會是全年的最低點，之後預期逐季回升，上半年仍有外部環境負面因素未除，市場買氣持續低迷，庫存水位過高等變數。

觀察大環境變化，甯鑑超表示，受美中晶片戰及地緣政治影響，國際客戶加速深耕在台供應鏈，為減少景氣循環對超豐營收衝擊，加強車用、網通、工控等產品，並加速第三代半導體封裝業務規模及建置新封裝形式產能。（編輯：楊蘭軒）1120131