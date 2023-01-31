力成蔡篤恭：地緣政治影響困擾 業界正尋求離開中國

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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）半導體封測廠力成董事長蔡篤恭今天表示，地緣政治影響困擾產業界，大家正尋求離開中國大陸，力成與美光合作的西安封測廠合約到期，以短期續約方式繼續營運，至於力成是否要到其他地方設廠，仍正審慎評估中，並未付諸行動。

力成和關聯企業超豐下午舉行聯合法人說明會，法人提問地緣政治變化對區域性供應鏈影響的看法，蔡篤恭不諱言指出，地緣政治影響困擾產業界，大家正尋求離開中國大陸，所以有China+1的看法。

蔡篤恭指出，產業界離開中國大陸已是進行式，且進行相當積極，由於台灣與中國大陸兩岸之間關係緊張，大家也正在談Taiwan+1。

他表示，力成對於地緣政治議題態度謹慎，正在思考如何因應，力成曾經有投資失敗的例子，例如以前投資新加坡和日本，由於客戶和成本因素，以失敗作收。

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蔡篤恭說，力成的中國大陸蘇州廠，現在經營仍辛苦，與美光合作的西安封測廠，合約已到期，不過美中科技戰和兩岸緊張關係等敏感情勢下，雙方同意以短期續約方式繼續營運，若雙方同意終止，會有1年緩衝期，1年內不會有變化，短期對力成營收與獲利沒有影響。

蔡篤恭表示，力成是否要到其他地方設廠，仍正審慎評估中，一切取決客戶需求，並考量當地成本、品質與技術能力，不會以當地政府優惠條件或是稅賦補助做為考量，若要深耕，也需要3年至5年時間，因此正在考慮中，尚未付諸行動。（編輯：張均懋）1120131