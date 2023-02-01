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數據顯示美通膨放緩 亞股接棒華爾街漲勢反彈收高

2023/2/1 18:02
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（中央社香港1日綜合外電報導）亞洲股市今天跟隨華爾街股市的漲勢，從連續兩天的跌勢中反彈。最新出爐的數據顯示，美國通膨放緩，升高市場對聯邦準備理事會（Fed）升息行動即將結束的希望。

現在市場目光放在聯準會今天稍後將公布的利率決議，以及聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）會後記者會，希望從中一窺美國未來利率動向。

最新一項衡量薪資成長指標的重要數據低於預測後，市場對聯準會只會升息25個基點的預期升高。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）經濟學家史垂克蘭（Tapas Strickland）指出：「雇用成本指數（employment cost index, ECI）是聯準會密切關注的指標，因為是薪資成長的結構性調整，和其他即時指標不同。」

除了雇用成本指數低於預期外，最新數據顯示美國房市減緩和消費者信心下滑，意味著聯準會的緊縮貨幣政策開始發揮作用。

美國外匯經紀商安達（OANDA）市場分析師莫雅（Edward Moya）說：「華爾街慢慢相信聯準會本週的升息，可能會是這波緊縮循環的最後一次。」

華爾街三大指數前一天的漲幅皆逾1%，受惠於埃克森美孚（ExxonMobil）和通用汽車（General Motors）財報利多。

亞股今天接棒上漲，日股日經225指數收漲0.1%，來到27346.88點。港股恆生指數收漲1.1%，來到22072.18點。上海綜合股價指數收漲0.9%，來到3284.92點。

至於其他亞股，雪梨、首爾、新加坡、威靈頓、台北、曼谷、馬尼拉和雅加達股市都收漲。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1120201

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