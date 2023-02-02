智冠集團電玩展秀全方位整合服務 搶東南亞市場

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（中央社記者韓婷婷台北2日電）智冠集團董事長王俊博表示，將帶領旗下MyCard數位點數、全通路廣宣資源、網路行銷廣告、雲端方案等多元服務，串聯遊戲發行所需的一站式服務，拓展東南亞市場。

2023台北國際電玩展今天開幕，智冠集團攜手中華網龍、一帆數位、智雲科技等集團事業體聯合參與商務區展出，將串聯集團資源，以支付整合、創意廣宣、精準行銷及雲端技術等面向，接軌國際市場需求，透過全方位的整合服務，開發遊戲發行所需一站式服務，與全球遊戲夥伴開啟商務合作。

王俊博表示，王俊博表示，除了台灣、香港、澳門等地，智冠也持續發展新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、越南等海外業務，為全球數位內容業者前進台港澳及東南亞提供強力後盾。

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智冠MyCard數位點數已串聯數千款遊戲與數位內容之支付應用，擁有660萬註冊會員，以及千萬人次廣泛使用，建立涵蓋海內外線上及線下綿密的銷售通路，並結合在地化的客製行銷活動。

王俊博指出，中華網龍投入遊戲開發領域多年，成功打造多款膾炙人口的遊戲作品，在海內外創下亮眼成績，並累積許多玩家粉絲，此次也將帶來自製研發的經典遊戲與人氣IP等豐富創作資源，積極拓展海外營運與IP授權應用合作機會。（編輯：楊凱翔）1120202