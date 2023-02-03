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欣達環工承攬台南垃圾焚化廠更新案 在手合約700億

2023/2/3 17:30
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（中央社記者賴言曦台北3日電）欣陸投控旗下欣達環工今天與台南市政府就「台南市城西焚化廠更新爐新建移轉營運促參案」進行簽約。欣陸說明，本案投資金額新台幣72.15億元，特許期25年，包括興建期3年及營運期22年。

欣陸表示，為執行此案工作內容，欣達環工已成立城西能源公司為特許公司，加計此案，欣達環工目前在手合約餘額超過700億元，為公司長期營運打下更穩固基礎。

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欣陸說明，此案內容包含興建1座新焚化爐，以及面積達1.6公頃的原有景觀回饋設施更新與營運，更新爐新建完成後，每天垃圾處理容量可達900噸，除可符合日益嚴格的空氣污染排放標準，發電效率預期將大幅提升到25%以上。

欣達環工執行長周黎明透過新聞稿指出，取得此案對欣達環工而言意義非凡，象徵欣達環工將從水務處理專業，進階邁入能源產業，也代表欣達環工將進入廢棄物發電事業。（編輯：張均懋）1120203

#欣達環工
#欣陸
#周黎明
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