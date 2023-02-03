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美元反彈 新台幣終止連4升收29.72元

2023/2/3 18:27（2/3 18:32 更新）
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新台幣匯率3日收在29.72元，小貶2分。（中央社檔案照片）
新台幣匯率3日收在29.72元，小貶2分。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北3日電）國際美元反彈，亞幣普遍走貶，新台幣匯率終止連4升，今天收盤收在29.72元，小貶2分，台北及元太外匯市場總成交金額21.675億美元。

兔年開紅盤以來，股匯雙雙強勢上漲，今天激情退卻，台股短線獲利了結賣壓湧現，開低向下測試15500點支撐，最後靠著台積電拉抬指數，尾盤翻紅，終場上漲7.50點，以15602.66點作收。

外匯交易員表示，國際美元止跌回升，使得新台幣以29.71元開盤後，匯價偏弱整理，不過外資不改匯入本色，且持續買超台股逾百億元，為台幣提供支撐，今天貶幅有限，盤中最高為29.70元、最低29.752元。

外匯交易員也說，美國聯準會升息決策符合市場預期，有利於延續市場風險偏好情緒，新台幣升勢不變，只是前幾個交易日漲勢過於凌厲，今天稍作休息；接下來若外資延續匯入力道、台股續漲，新台幣有機會續朝29.5元邁進。

根據央行統計主要貨幣今天對美元表現，美元指數反彈0.83%，受到美元回升影響，主要亞幣多呈貶值，人民幣貶值0.34%，新加坡幣貶值0.45%，韓元下挫0.74%，新台幣小貶0.07%、相對有撐，日元則小幅升值0.03%。（編輯：林淑媛）1120203

#台幣匯率
#聯準會
#央行
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