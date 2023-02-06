解封行情續旺 觀光股逆勢點火

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北6日電）解封行情續旺，上市櫃觀光股今天漲逾3.2%，在大盤低迷下更顯搶眼，飯店股雲品今天飆上漲停，晶華漲幅近5%，雄獅上漲逾5%，燦星旅也飆漲停。

台灣入境防疫措施持續放寬，指揮中心日前公布，自2月7日起，調整入境旅客「0+7」自主防疫期間篩檢時機，取消外出須有2天內快篩陰性結果規範，改為自主防疫期間如出現症狀再使用家用快篩試劑篩檢。

在解封效益持續挹注下，觀光類股包含飯店股、餐飲股、旅行社股價漲勢再起。

入境旅遊方面，台灣的台北松山機場與日本愛媛縣的「松山」機場於2013年開始以包機對飛持續多年，因疫情而暫停，日前重新啟航，日本愛媛縣政府委託雄獅旅遊推出對飛包機，有179名日本旅客來台，進行5天4夜的台灣特色之旅。

雄獅旅遊董事長王文傑表示，日本旅客平均每天可在台灣消費200美元左右，這次包機179人來台，估計可帶來可觀的觀光產值。

而在國際旅客回溫下，晶華旗下台北晶華酒店大年初一到初八的平均住房率為8成，旅客住房大多集中在大年初二到初五，住房率將近85%；雲品旗下君品酒店的外籍旅客也回復至4成水準。

雲品今天股價飆上漲停，至74元，盤中成交量放大至6430張，漲停價位和市價仍有逾6500張滿單高掛；晶華漲幅近5%，至265.5元，寒舍、老爺知也上漲逾3%。

解封挹注餐飲內需表現，也帶動餐飲股勁揚，王品、美食-KY漲幅在3%上下；旅行社如雄獅上漲逾5%，至113元，燦星旅飆漲停36.9元，鳳凰漲逾2%。（編輯：翟思嘉）1120206