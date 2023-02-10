經營環境難改善 泰豐輪胎宣布觀音廠停產

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（中央社記者賴言曦台北10日電）泰豐輪胎今天表示，2021年受美國反傾銷高關稅打擊後，又逢疫情、海運費用超漲、原物料行情上揚、全球高通膨等多重因素影響，導致營業虧損難以降低，考量未來經營環境仍看不到改善跡象，決議暫停觀音廠生產作業。

泰豐9日公告，因有重大訊息待公布，經台灣證券交易所同意，今天起暫時停止交易。

泰豐今天下午召開重大訊息記者會，經營團隊表示，2021年起美國實施反傾銷高關稅，泰豐採取分散市場及擴展代工客戶措施來因應；但在疫情、海運費用嚴重超漲、原物料價格上揚、全球高通膨等多重因素影響下，導致泰豐生產成本提升，終端客戶銷售不暢，庫存爆倉延緩下單。

泰豐表示，雖然在開發市場方面有些許成效，但仍不敵整體產銷環境的諸多惡劣因素衝擊，營業虧損難以降低，考量未來經營環境仍看不到改善跡象，決定暫停觀音廠生產作業，產線暫轉東南亞尋找代工廠，以避開反傾銷稅障礙，目前對於重返美國大胎市場已取得明確進展。

銷售方面，泰豐說明，觀音廠停產前已增備庫存，以供國內經銷與海外客戶短期需求，減緩轉換供貨來源的衝擊。

觀音廠暫停生產後，泰豐在台灣已無產能。東南亞代工產線目前在試車階段，部分在中國的產能則由南港輪胎協助生產。

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媒體詢及觀音廠停產後的人力安置措施，泰豐表示，本國加外籍員工共約440多人，董事會雖通過停產決議，但還是要維持正常營運，加上整個東南亞代工產線也需要研發技術人員，因此泰豐會在相關前提下，考量要留下多少人並提報勞工局。

至於觀音廠後續規劃，泰豐表示，目前屬於暫時性停產，未來還是有機會恢復，但實際規劃要看大環境走向。泰豐現今以改善財務狀況為主，至於觀音廠未來會否循中壢廠的例子、朝土地開發的方向前進，目前還沒有思考。（編輯：張良知）1120210