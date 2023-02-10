泰豐中壢舊廠土地擬分區標售 初步規劃賣4200坪

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（中央社記者賴言曦台北10日電）泰豐輪胎由於本業陷入虧損，今天宣布觀音廠暫停生產，中壢舊廠土地開發案也有新進度，董事會今天通過附帶決議，授權董事長辦理重劃後取得部分土地的預售、招標規劃等事宜，並以分區標售方式進行。

受到美國反傾銷高關稅、疫情、海運費用超漲、原料行情上揚、全球高通膨等因素影響，泰豐今天召開重大訊息記者會，宣布觀音廠暫停生產；自此泰豐在台灣已無產能。

備受外界關注的泰豐中壢舊廠今天也有新進度，董事會通過決議，授權董事長及所涉土地的子公司董事長，辦理預售泰豐100%持有子公司福誠開發、榮誠開發、泰誠開發因重劃取得部分土地的預售、招標規畫事宜。

針對中壢舊廠重啟標售，泰豐說明，規劃以分區標售方式進行，並先標售其中一塊約4200坪的土地，接下來將交由外部鑑價，並配合相關法遵程序，目前暫時沒有時間表。

泰豐中壢舊廠共有2塊土地，其中住宅案土地屬於子公司泰誠，土地面積近2萬7000坪，去年6月公開標售，底價新台幣95億元，當時因無人投標而流標。（編輯：張均懋）1120210