智冠1月營收年增24% 創19個月新高

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（中央社記者韓婷婷台北10日電）智冠科技公布112年1月營收新台幣6.72億元，月增22%，年增24%，創19個月以來新高表現。

智冠表示，1月逢新年檔期整體遊戲活動強勁，集團旗下通路行銷及廣告投放業績同步上揚，子公司則有新遊戲加入與年節活動挹注，共同推升1月成長動能。

智冠表示，MyCard數位點數於新年期間推出多重活動，攜手上百款熱門遊戲合作送虛寶、點數回饋，並與超商、電信通路祭出限定加碼，還有會員獨享等活動，帶動春節消費力道攀升。

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子公司中華網龍1月「吞食天地 多元宇宙」、「吞食天地M」、「飄流幻境Online」、「黃易群俠傳M」等多款遊戲均推出春節活動，貢獻營運表現增溫。未來也持續發揮研發經驗與IP創作資源，拓展產品與IP合作應用。

智冠指出，遊戲新幹線旗下二次元手遊「純白和弦」1月在台北地下街舉辦線下活動吸引玩家踴躍參與，近期也正籌備第2波活動，另外旗下多款作品也在2月接連推出元宵節、情人節系列活動，維持人氣。（編輯：趙蔚蘭）1120210