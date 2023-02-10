更多編輯台推薦新聞：
土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐
政治

土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉
運動

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

智冠1月營收年增24% 創19個月新高

2023/2/10 20:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北10日電）智冠科技公布112年1月營收新台幣6.72億元，月增22%，年增24%，創19個月以來新高表現。

智冠表示，1月逢新年檔期整體遊戲活動強勁，集團旗下通路行銷及廣告投放業績同步上揚，子公司則有新遊戲加入與年節活動挹注，共同推升1月成長動能。

智冠表示，MyCard數位點數於新年期間推出多重活動，攜手上百款熱門遊戲合作送虛寶、點數回饋，並與超商、電信通路祭出限定加碼，還有會員獨享等活動，帶動春節消費力道攀升。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

子公司中華網龍1月「吞食天地 多元宇宙」、「吞食天地M」、「飄流幻境Online」、「黃易群俠傳M」等多款遊戲均推出春節活動，貢獻營運表現增溫。未來也持續發揮研發經驗與IP創作資源，拓展產品與IP合作應用。

智冠指出，遊戲新幹線旗下二次元手遊「純白和弦」1月在台北地下街舉辦線下活動吸引玩家踴躍參與，近期也正籌備第2波活動，另外旗下多款作品也在2月接連推出元宵節、情人節系列活動，維持人氣。（編輯：趙蔚蘭）1120210

#智冠
#中華網龍
#黃易群俠傳
智冠
迎寒假春節商機 遊戲業推新遊戲卡位
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族