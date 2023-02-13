群創2022年專利申請台灣第6 全美第208名

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（中央社記者潘智義台北13日電）美國專利調查公司（IFI Claims）資訊顯示，2022年台灣公司進入前300大專利權人共10家；其中，群創居全美排名第208名，台灣公司第6名，並為顯示面板及光電業第1名。

群創發布新聞稿指出，2022年底累積專利申請量達2萬700件，獲核准的全球專利總數1萬2700件，其中97%為發明型專利。群創近3年申請核准專利大部分為微發光二極體、迷你發光二極體（Micro/Mini LED）、平板衛星天線、面板級封裝等高階技術產品的專利申請。

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根據經濟部智慧財產局公布，2022年度專利申請統計，群創2022年度於台灣專利首度入榜，排名第6，申請量達336件，年增幅高達2700%，證明近年來不斷提升的研發競爭力與強度。群創掌握技術研發所有進度，建造周全且堅固的智權堡壘，將專利發揮最大價值，打造全球專利布局網。

群創光電總經理楊柱祥表示，群創光電成立20年來，透過技術升級、採動態調整產品組合、提升產品附加價值以優化獲利，投資在經營交通、醫療等「場域經濟」及投資新創等，以維持競爭力。（編輯：張良知）1120213