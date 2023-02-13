保瑞去年12月單月每股賺1.43元 年增16倍
2023/2/13 21:29
（中央社記者韓婷婷台北13日電）保瑞因近來股價波動大，公告去年12月單月稅後盈新台幣1.07億元，單月每股盈餘（EPS）1.43元，年增1641%；保瑞表示，盈餘較去年同期增加，主因是去年下半年併入安成藥業貢獻。
保瑞有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，今天公告相關訊息，2022年12月單月營收16.66億元，年增358.19%，稅前盈餘2854萬元，年增86%。歸屬母公司業主淨利1.07億元，年增1635.01%；單月每股盈餘（EPS）1.43元，年增1641.34%。
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累計2022年11及12月兩個月表現，合計稅前盈餘1.59億元，年增95.82%。歸屬母公司業主淨利1.93億元，年增277.65%；兩個月合計EPS為2.58元，年增278.92%。
保瑞2022年12月營收獲利表現因併入安成藥業後，較2021年呈現較大幅度成長，不過相對2022年第3季併入安成藥業後的獲利表現則不如預期；保瑞指出，主要受到去年12月因集團旗下部分廠區年度歲修，以及業外未實現匯兌損失波動影響。（編輯：趙蔚蘭）1120213
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