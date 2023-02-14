援助土耳其 財金公司及寒舍等企業持續捐款賑災

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（中央社記者潘姿羽台北14日電）土耳其2月6日發生強震，造成嚴重傷亡，中央銀行轄下結算機構台灣票據交換所及財金公司基於人道關懷及國際救援考量，合力捐款新台幣300萬元，希望援助土耳其賑災及重建家園。

財金公司今天發布新聞稿表示，將與票交所合力捐款300萬元匯至「衛生福利部賑災專戶」，交由外交部統籌援助土耳其賑災及救災，協助災區民眾重建家園。

此外，為了響應政府募款賑濟救災，財金公司表示，日前已協同全體金融機構減免匯款、ATM轉帳等跨行捐款的交易手續費，希望鼓勵各界發揮人道精神踴躍捐助，與國際協力援助土耳其救災與復原工作。

此外，寒舍集團旗下5家飯店宣布，即日起至2月28日，包括台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒居酒店、寒舍艾麗酒店與礁溪寒沐酒店，民眾的每筆住宿與餐飲消費將提撥出約1成的營收作為賑災善款，幫助災民重建家園，活動目標集結100萬元至衛生福利部「土耳其震災專戶」，也盼拋磚引玉讓更多企業與社會力量加入，以實際行動為國際祈福。

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京站也攜手土耳其第一座由台灣與國際合作打造的難民援助機構「台灣雷伊漢勒世界公民中心」，緊急啟動「京站送愛土耳其」公益計畫，號召每名員工於募款期間捐贈一日薪水，並由京站及館內品牌共同協助提供震災兒童及家庭所需抗寒物資，如保暖衣物、配件、保溫瓶、手電筒等1000件商品。

有線電視業者大豐及TBC也宣布，積極響應政府人道救援關懷的舉措，分別捐贈100萬元，由「大大數位慈善基金會」全額捐款至「衛生福利部賑災專戶」，作為土耳其震災專案使用，希望以棉薄之力協助災區重建，期盼災區民眾可以盡速恢復日常生活。（編輯：張良知）1120214