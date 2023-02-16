保單買氣雙降 壽險業1月保費收入續呈三衰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北16日電）壽險業績開門不紅，在傳統型及投資型保單買氣雙雙衰退下，壽險業1月初年度保費僅新台幣464.84億元，不到去年同期的一半，加上續年度保費續呈衰退，1月壽險業總保費收入僅1872.78億元。

壽險公會今天公布壽險業績概況，加計認列在負債項下收入，壽險業今年1月初年度保費收入為464.84億元、年減56.8%，續年度保費收入為1407.94億元、年減8.5%，合計壽險業今年1月總保費收入為1872.78億元、年減28.3%，續呈「三衰」態勢。

進一步觀察初年度保費收入結構，1月傳統型保單初年度保費為309.82億元、年減43%，投資型保單初年度保費為155.02億元、年減70.8%，買氣雙雙衰退，以致壽險業1月初年度保費「開門不紅」，甚至不到去年同期初年度保費的一半。

壽險公會分析，初年度保費收入呈現衰退有3大原因，第一，今年1月工作日數較去年同期減少5天。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

第二，因美國持續升息，提高客戶對宣告利率調漲的期待，但壽險公司宣告利率調整幅度相對保守，以致客戶保持觀望或轉作其他資金用途，利變型壽險初年度保費因此大減46.3%，進而使整體傳統型保單初年度保費呈現衰退。

第三，壽險公會指出，不僅傳統型保單買氣不振，因投資市場前景不明朗，客戶投資態度也趨於保守，加上去年10月投資型保單高齡條款新制上路，增加銷售難度，投資型壽險初年度保費減少42.7%、投資型年金險則減少78.2%，帶動整體投資型保單初年度保費同呈下滑。（編輯：潘羿菁）1120216