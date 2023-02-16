陳建仁：醫療大健康產業是台灣走向世界關鍵力量

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（中央社記者韓婷婷台北16日電）行政院長陳建仁在2023生策會年會上表示，醫療大健康產業是國家核心戰略產業，也是台灣走向世界的關鍵力量，政府將引領產業共同打造出下一個兆元產值的護國群山，生策會長翁啟惠也期許政府能協助一起解決突破滯礙。

生策會今天舉辦「2023生策年會」，邀請行政院長陳建仁透過錄影方式致詞，指引產業推動方向，並與科技、金融等跨域領袖共同激盪產業發展前景與契機，期許串聯、跨域共同打造生醫產業國際競爭力。

翁啟惠透過視訊連線表示，加速醫療數位轉型與升級已是醫界與產業界共識，去年經過系列論壇持續彙整專家共識與建議，部會也都有參與討論，接續仍有賴政府包括衛福部、數位發展部協助一起解決突破滯礙，幫助醫院革新升級、數位科技加速臨床落地應用。

生策會顧問許勝雄表示，台灣在醫學、資通訊、金融都有人才，但在法規環境面，生醫發展創新與商業化過程存在相當大的投資風險，期望政府能主動提出開創、具前瞻性規畫，進行相關法規修正，協助業者降低投資風險。

許勝雄建議，台灣發展生醫，也應結合產官學研共創平台，共同打造有系統的完整生態鏈，可以參考矽谷政策，以及國內科研技轉成功的經驗，深化科技結合生技、人工智慧為生技醫療產業帶來新的機會。

富邦金控董事長蔡明興從金融投資角度剖析生醫產業發展趨勢，他表示，疫情肆虐更多創投資金投入生醫領域，台灣研發能量厚實，規章 制度、管理標準完備、資本市場活絡、政府獎勵優惠具發展基礎。

生策會副會長楊泮池則盤點2023年10個未來會改變醫療走向的重大趨勢，包括AI人工智慧醫療科技、醫療物聯網、用於教育和診斷的AR和VR、遠端患者監護（RPM）、奈米醫學、遠距心理健康診療、預測與決策之數據分析、臨床流程自動化、網路安全和數據資安、植入物和3D生物列印。（編輯：張均懋）1120216