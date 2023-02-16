連2年入選百大創新機構 緯創：擴大尖端科技研發

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（中央社記者吳家豪台北16日電）科睿唯安（Clarivate）今天公布2023年全球百大創新機構（Top 100 Global Innovators 2023），代工廠緯創資通繼去年首度入選後，連續第2年上榜。

緯創總經理林建勳透過新聞稿表示，在過去數年，緯創持續擴大尖端科技研發的投資，專利技術布局涵蓋醫療保健、元宇宙（Metaverse）、人工智慧（AI）、工業4.0、自駕及電動車等新興科技。

林建勳進一步指出，緯創更以團隊研發競賽、目標式腦力激盪專案、發明提案審查、專利大數據分析等方式，鼓勵員工從事發明與創作，將創新融入企業文化，實踐創新而永續的願景。

緯創表示，在維持專利組合規模、擴展涵蓋技術範圍、提升專利品質以及增加整體專利價值及效益的方針下，將持續提升專利組合的透明度及完整性，促進專利活化，發展強健與高效益的全球專利組合，加強競爭能力，開拓未來發展契機。

科睿唯安為全球領先的資訊提供服務者，透過衡量卓越的持續性及創新規模，遴選出位居全球創新領域頂端的百大機構。

除了緯創之外，今年入選全球百大創新機構的其他台灣企業和機構包括友達、台達電、鴻海、工研院、聯發科、南亞科、廣達、瑞昱、台積電、華邦電。其中以工研院7度上榜最多，南亞科、華邦電為首次入選。（編輯：黃國倫）1120216