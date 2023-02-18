涉聯合行為遭罰 台泥等業者擬提行政訴訟救濟

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（中央社記者賴言曦台北18日電）公平會今天以從事聯合行為對台泥、國產實業、亞東預拌混凝土等業者處以罰緩。台泥、國產實業回應，將據公平會後續來文，依法提出行政訴訟救濟；亞東預拌混凝土表示，待收到公平會裁處書後，會研商是否提起行政救濟。

公平會今天透過新聞稿指出，查獲台灣水泥、國產建材實業、亞東預拌混凝土3家全國性業者及桃園市15區域性業者，共18家預拌混凝土業者從事聯合行為，違反公平交易法，罰鍰總金額新台幣2億1310萬元。

其中，台泥、國產實業分別遭處以罰緩5000萬元、亞東預拌混凝土則處罰鍰3000萬元。

台泥稍晚發布重大訊息表示，台泥已充分配合調查，對此決定深感意外。

台泥指出，公司戮力發展低碳產品，並且是台灣唯一施行混凝土安心履歷制度的業者，混凝土品質與價格向來為業界最優，深獲客戶信賴，不可能也無必要與其他同業從事聯合行為；將依據公平會後續來文，依法提出行政訴訟救濟。

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國產實業也發布重訊回應，從未參與公平交易委員會新聞稿所稱的聯合行為，在查調期間也全力配合調查，對於公平會所作的處分結果深感遺憾與不解，將依據公平會後續來文，依法提出行政訴訟救濟。

亞東預拌混凝土回應媒體詢問時表示，亞東預拌向來秉持正派經營精神，目前尚未收到公平會裁處書，會於收到後與律師研商，是否提起後續行政救濟事宜。（編輯：張均懋）1120218