更多編輯台推薦新聞：
影片／日本首度戶外載人飛行車實驗 離地30公尺高
科技

影片／日本首度戶外載人飛行車實驗 離地30公尺高

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化
科技

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠
科技

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
杜琪峯柏林影展轟獨裁者對付電影 微博相關帳號被封鎖
首頁 / 產經

涉聯合行為遭罰 台泥等業者擬提行政訴訟救濟

2023/2/18 17:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北18日電）公平會今天以從事聯合行為對台泥、國產實業、亞東預拌混凝土等業者處以罰緩。台泥、國產實業回應，將據公平會後續來文，依法提出行政訴訟救濟；亞東預拌混凝土表示，待收到公平會裁處書後，會研商是否提起行政救濟。

公平會今天透過新聞稿指出，查獲台灣水泥、國產建材實業、亞東預拌混凝土3家全國性業者及桃園市15區域性業者，共18家預拌混凝土業者從事聯合行為，違反公平交易法，罰鍰總金額新台幣2億1310萬元。

其中，台泥、國產實業分別遭處以罰緩5000萬元、亞東預拌混凝土則處罰鍰3000萬元。

台泥稍晚發布重大訊息表示，台泥已充分配合調查，對此決定深感意外。

台泥指出，公司戮力發展低碳產品，並且是台灣唯一施行混凝土安心履歷制度的業者，混凝土品質與價格向來為業界最優，深獲客戶信賴，不可能也無必要與其他同業從事聯合行為；將依據公平會後續來文，依法提出行政訴訟救濟。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國產實業也發布重訊回應，從未參與公平交易委員會新聞稿所稱的聯合行為，在查調期間也全力配合調查，對於公平會所作的處分結果深感遺憾與不解，將依據公平會後續來文，依法提出行政訴訟救濟。

亞東預拌混凝土回應媒體詢問時表示，亞東預拌向來秉持正派經營精神，目前尚未收到公平會裁處書，會於收到後與律師研商，是否提起後續行政救濟事宜。（編輯：張均懋）1120218

#台泥
#公平會
#亞東
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族