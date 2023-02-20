長榮航太辦理競價拍賣 底價57.63元

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（中央社記者賴言曦台北20日電）長榮集團旗下長榮航太今天表示，配合上市前辦理現金增資發行2176.4萬新股，其中1480萬股今天進行競價拍賣，競拍底價為新台幣57.63元。

長榮航太表示，競價拍賣期間自2月20日起至22日止，並依投標價格高者優先得標；每一得標人應依其得標價格認購，競拍底價57.63元，每標單最低1張，以價高者優先得標，並預定於2月24日開標。

長榮航太目前資本額為35.28億元，配合上市前辦理現金增資發行新股後，資本額將達37.46億元。

長榮航太 2022年營收118.47億元，與2021年營收96.17億相較，成長23.19%；2021年每股盈餘2.50元，2022年前3季每股盈餘為4.07元；2023年1月合併營收10.28億元、年增12.42%、月增3.73%。

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長榮航太擁有維修與製造兩大事業體，位於桃園機場的大園廠區主要設施包含4座飛機維修棚廠及1座發動機工廠，主要業務為航機維修；位於觀音的製造廠區，以航太產品及組件的生產製造為主。

此外，長榮航太陸續發展轉投資事業，目前有與美國GE公司合資成立的長異發動機維修公司、美國Spirit Aerosystems合資成立的長銳航材公司，及與艾姆勒車電&匯鑽科技公司合資成立的長鑽科技公司等3家轉投資公司。（編輯：楊凱翔）1120220