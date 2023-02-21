熟齡族金融行為 調查：2成不看契約、15%有看沒有懂

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（中央社記者謝方娪台北21日電）北富銀今天公布50至64歲熟齡族調查，有43%受訪者自認可承受風險等級低，卻期待在投資獲高收益；購買金融產品時，有2成受訪者不看契約，15%受訪者回覆「有看沒有懂」，恐易受騙。

因應台灣2025年即將邁入超高齡社會，台北富邦銀行攜手弘道老人福利基金會，首次鎖定熟齡族進行經濟安全問卷調查，並在今天發布「樂齡金安心經濟安全未來趨勢」調查報告。

調查發現，熟齡族最擔心長期照顧費用（74.7%），其次為醫療支出（68.4%）、緊急意外支出（49.8%）；且受訪者普遍覺得退休金準備不足，近8成認為退休金需500萬元以上，3成認為需1000萬元以上才夠。

北富銀指出，平均計算整體熟齡族認為應準備退休金高達837萬元，若以台灣民眾平均餘命81歲計算，自65歲至81歲平均每月需求為4萬3600元；以勞工為例，扣除勞保局統計每月平均勞退與勞保年金給付後，每月資金缺口為5833元，總缺口金額近112萬元。

針對熟齡族金融觀念及購買行為，調查發現，43%受訪者認為自己可承受風險等級低，卻期待在投資獲得高收益；購買金融產品時，有2成受訪者不看契約，15%受訪者回覆「有看沒有懂」，會看契約且能完全理解的僅占23%。

北富銀示警，若熟齡族觀念不正確或缺乏判斷能力，落入不當投資或被金融詐騙的風險極有可能增加。

調查並顯示，在以房養老、安養信託、年金險、長照險及退休準備平台等5大金融服務中，熟齡族使用率最高的為保險類，包括長照險（17.22%）及年金險（15.21%）；雖有超過7成熟齡族知道「以房養老」，但實際使用率卻不到3%。

對於未來經濟安全措施，熟齡族最期待的是友善高齡的金融產品資訊（54.2%），其次為設立友善高齡相關查詢平台（46.8%）、推廣高齡就業輔導（41.8%）等。

此份問卷於2022年11至12月期間，由弘道老人福利基金會針對50至64歲民眾進行調查，在全台共回收697份有效問卷。（編輯：潘羿菁）1120221