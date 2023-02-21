全盈+PAY電子支付3大策略出招 今年會員數拚翻倍

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（中央社記者江明晏台北21日電）全盈+PAY為台灣首個跨場景嵌入應用的電子支付品牌，去年會員人數破百萬、今年將以嵌入式金融再升級、拓展銀行新場景、數據強化等3大策略組建「場景金融聯盟」，力拚會員數翻倍到200萬人。

全盈支付由全家便利商店、玉山銀、Pchome集團的拍付國際三方策略合作成立，2022年2月正式拿到營業執照，4月25日正式營業。

全家總經理薛東都出任全盈支付董事長，他今天受訪時表示，全家發展全盈支付可發揮綜效，去年全盈支付會員購買霜淇淋達130萬支，過年期間透過霜淇淋買一送一的活動促銷，也帶動全盈支付在5天之內增加5萬名會員。他指出，未來除發展支付之外，如何發展產業生態系，並瞄準微型金融也是全家看重的事

至於最近泰山經營權爭議，導致持股全家近2成的第2大股東變為國泰金大股東萬寶開發，是否會力助全家瞄準金融領域發展。薛東都表示，「股東是誰都沒關係」，全盈支付已經和很多銀行合作，而未來全盈支付是否要跟全聯旗下全支付串聯，全盈支付主管表示，「有在討論，但暫時沒有時間表」。

全盈+PAY以「嵌入式支付金融科技 （Payment Inside）」差異化策略切入台灣電支市場，去年會員人數突破百萬、活躍會員占比高達7成，完成簽約特店達10萬點。

全盈支付總經理劉美玲今天出席活動表示，全盈+PAY嵌入零售 （全家便利商店）、社區 （智生活）、職場 （STAYFUN） 3大場景App，並賦能旗下會員各式支付與金融服務，持續朝「無所不在的便利支付金融生態圈」挺進。

根據資策會 （MIC） 2022年產業觀測報告指出，支付產業今年將往服務多元化、支付金融化、協助商家數位化3大趨勢發展。劉美玲進一步認為，電支業者接下來拚搏的就是結盟「場景夥伴」的滲透率，客製「場景夥伴」金融體驗的創新力。

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她說，全盈+PAY新年度將聚焦在3大開放策略，組建「場景金融聯盟」，拚會員數再翻倍：第一、嵌入式金融 （Embedded Finance）再升級，暨去年賦能「場景夥伴」支付模組與全家點數資源後，再增客製微金融服務；第二、深化共好生態圈 （Engaged Ecosystem） 拓銀行新場景，暨零售、社區、職場後，將於今年第2季至第3季間首度嵌入銀行App；第三、數據強化（Data Empower） 精準行銷，擴大運用支付數據助攻場景夥伴洞察會員需求、深化會員經營。

全盈+PAY以支付科技 （PayTech） 為品牌核心，運用嵌入式支付科技，於去年完成嵌入零售 （全家便利商店）、社區 （智生活）、職場 （STAYFUN） 3大場景App，提供生態圈旗下會員便利多元的支付、金融與點數服務，除深化各場景自身會員經營外，造就廣大的共好生態圈。今年將與MAYO進一步實踐職場金融3部曲計畫，全盈+PAY也預告將於第2季至第3季再新增銀行場域，陸續嵌入多家銀行App，賦能其電子支付功能，並協助銀行業者開拓金融以外的消費場景。（編輯：郭無患）1120221