改善台灣新創投資生態系 創投公會提2大建議

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（中央社記者蘇思云台北21日電）創投公會理事長邱德成今天表示，盼政策激勵資金投入新創事業，提出2大建議，包括天使個人投資抵減可擴大到法人，以及鼓勵保險業資金投資國內創投基金，以改善台灣新創投資生態系。

邱德成今天表示，2020年擔任理事長以來，創投公會近2年最大改變就是加強跟新創的活動，不只是投資，也透過舉辦籃球賽等體育活動，希望把生態圈建立起來。

邱德成觀察，創投業正面臨關鍵的時刻，創投公會2022年會員數也明顯成長，已接近120家，如果加上規模較小的天使型投資公司以及企業創投（CVC）等，初估全國的創投基金總數已達到300家水平，強調創投業是台灣新創最主要的資金來源。

創投公會今年也規劃陸續跟政府提出建言，邱德成指出，激勵資金投入新創事業，他提出2點建議。第一，天使投資部分，現在針對個人有投資抵減，也希望法人做天使投資也能納入租稅優惠範圍，20幾年前創投興盛時，很大誘因源自租稅優惠，但後來租稅優惠取消後，確實受到很大影響。

邱德成指出，第二，希望政策可以積極鼓勵台灣保險公司加強創投投資。目前台灣保險業總資產可運用總額高達30兆元，台灣保險公司海外投資近20兆元，相比之下，投資在國內創投的資金約300億元，還有很大空間加碼。

邱德成指出，如果保險公司願意拿海外投資金額的1%投資國內創投，1年可能有好幾百億的資金，可提供創新創業很大的能量。

邱德成表示，過去台灣創投投資台積電跟其他的電子產業，造就台積電成為今天台灣的「護國神山」。台灣產業的未來，必須靠創新科技的發展，不能只有護國神山，更需要新創的螞蟻雄兵，一起打造出護國群山，盼改善台灣新創投資的生態系，協助新創事業發展。

媒體關注創投今年看好的產業發展，邱德成分享自身觀點，他認為，除了台灣長期的優勢產業像是半導體IC設計產業外，其他包含AI領域、數位經濟與資安相關產業，都有不少發展的潛力。（編輯：趙蔚蘭）1120221