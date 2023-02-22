義隆電：品牌客戶開始拉貨 上半年營收可望逐季攀升

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（中央社記者張建中新竹22日電）觸控晶片廠義隆電今天表示，筆記型電腦庫存去化接近尾聲，品牌客戶開始拉貨，去年第4季應為營運谷底，今年第1季營收可望回升，第2季又將較第1季成長。

義隆電下午舉行線上法人說明會，說明去年營運結果。因觸控螢幕控制晶片表現不盡理想，及指紋辨識晶片銷售不如預期影響，義隆電去年總營收滑落至新台幣130.3億元，年減28.9%，毛利率45.9%，下滑3.8個百分點。

義隆電去年歸屬母公司淨利21.52億元，每股純益7.56元，年減57.1%；董事會決議每股配發6元現金股利，配發率近8成，以今天收盤價107元計，殖利率約5.6%。

義隆電處長劉代銘表示，筆記型電腦庫存去化接近尾聲，品牌客戶開始拉貨，預期去年第4季應為營運谷底，今年第1季營收可望回升到22億至24億元，以中間值23億元計，將季增17%。

劉代銘說，觸控板、觸控螢幕控制晶片及指紋辨識晶片第1季銷售可望優於去年第4季水準，指向裝置及微控制器銷售則恐將較去年第4季下滑。

受高價晶圓影響，以及部分晶圓代工廠漲價影響，義隆電今年第1季毛利率將約43%至45%，營業利益率約10%至15%。

劉代銘表示，因終端買氣依然疲弱，客戶以小量急單居多，尚未回復常態性下單。不過隨著需求逐步回溫，預期第2季業績可望比第1季好，下半年業績將較上半年成長5成水準。

至於毛利率表現，劉代銘說，短期毛利率將低於去年度的45.9%水準，預期下半年可望回升，今年毛利率希望能維持在43%至46%區間。

至於晶圓投片情況，義隆電董事長葉儀皓表示，去年第4季已一次性認列長期合約違約賠償損失，不會再有長約問題。考量庫存、交期與價格因素，將會在第2季底以前下單投片。

葉儀皓說，目前義隆電12吋晶圓有在中國大陸投片，8吋晶圓尚未在中國投片，考量中國客戶需求，未來8吋晶圓不排除可能在中國投片。（編輯：蘇志宗）1120222