Google孵創計畫規模倍增 攜手鴻海、台灣大等企業

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（中央社記者吳家豪台北22日電）Google台灣今天舉辦第2屆「Google孵創計畫」的計畫成果「孵創日」活動，公布與國家發展委員會、鴻海科技集團、台灣大哥大及逾20個不同領域的單位合作。

Google發布新聞稿說明，第2屆Google孵創計畫規模較第1屆倍數成長，總計有近百位世界各地、各領域的Google員工投入輔導，並整合各界資源，持續透過講座、媒合、導師計畫，提供資源和知識給超過190個台灣的新創團隊。

Google更將在今年下半年於YouTube及合作平台上，首次推出Hatcher Show新創實境節目，結合YouTube平台的影響力及影音節目的創新形式，協助台灣新創團隊提高能見度，藉此鼓勵更多台灣人才投入。

Google台灣總經理林雅芳表示，當前經濟環境存在許多不確定性，但Google相信，越是充滿挑戰的時刻，越能激發出創造力十足的解決方案。除了聚集台灣各界的資源，也提供Google跨國經驗、國際趨勢洞察，還有最先進的工具，希望協助台灣新創團隊發揮靈活、敏捷的特性，協助全世界解決關鍵的挑戰。

鴻海科技集團董事長劉揚偉勉勵新創團隊，應聚焦在「價值的創新」，而非僅專注降低成本。在既有硬體優勢外，也應持續培養軟體研發能力，透過這次新創團隊交流的機會，以開放心態找到共同成長的合作夥伴。

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台灣大哥大總經理林之晨指出，透過支持Google的孵創計畫，期待鼓勵更多優秀人才投入新創，幫助他們加速放大早期成功，為台灣及整個大東南亞區域帶來更大的正向力量。

Google孵創計畫於2021年在台灣推出，是「Google智慧台灣計畫」重要的子計畫之一，響應政府打造台灣成為亞洲矽谷的願景，挹注資源拓展台灣新創生態圈，幫助台灣新創在本地和海外都能取得成功，第1屆計畫有超過50家台灣新創團隊參與並接受輔導。（編輯：張良知）1120222