證交所提4項重點計畫 推台灣資本市場角逐國際盃

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（中央社記者賴言曦台北23日電）為彰顯台股高殖利率優勢，台灣證券交易所今天宣布，積極形塑特色產業聚落、促進新創聚市發展、重啟全球引資、強化外國企業招商4項計畫，以利推動台灣資本市場角逐國際盃。

證交所副總經理陳麗卿在記者會表示，形塑特色產業聚落首先就是上市公司股票重新分類，初步新增數位雲端、綠能環保、運動休閒、居家生活4大類，待主管機關核定之後，今年下半年即可實施。

陳麗卿舉例，原上市股票分類當中的「其他類」股，有很多可以獨立出來，彰顯其投資價值，其中自行車製造業的巨大、美利達；製鞋業寶成；高爾夫球桿頭業復盛應用等可自其他類股改為運動休閒類股；而新分類原則以占營收50%以上的業別做為分類選項。

至於數位雲端產業部分，她解釋，因許多既有的電子股當中，有不少投入雲端硬體製造或軟體設計，或涉多種業態，都可以考慮納入熱門的數位雲端產業類股。

因此，證交所透過形塑台灣產業特色，聯手打造主板及創新板的特色產業聚落，規劃透過國內外系列推廣宣導，引導投資人正向評價以活絡市場量能，進一步吸引全球相關產業加入台灣資本市場；協助上市公司打亮招牌，吸引國際資金投資。

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證交所透過新聞稿進一步指出，上市公司去年營收再締新猷，以預計可配發現金股息來看，仍具高殖利率，在全球名列前段班。隨疫情趨緩，台灣證券交易所將重啟海外招商引資，規劃4場重要機構投資人拜會，及6場海內外上市櫃公司引資說明會。

證交所說明，面臨疫情及地緣政治衝突紛擾，上市公司去年整體營收達新台幣40.2兆元，年增5.34%，前3季稅後純益則成長約5.3%。若以股息發放率不變，推估去年現金股息有機會較2021年的2.19兆元更上一層樓，高殖利率優勢將對國際資金具有一定吸引力。（編輯：趙蔚蘭）1120223