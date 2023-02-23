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緯穎今年資本支出擬增至50億 馬來西亞廠估6月投產

2023/2/23 20:03
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（中央社記者賴言曦台北23日電）雲端資料中心資訊電子設備廠緯穎今天召開線上法人說明會，財務長陳昌偉指出，今年資本支出預估將擴大至新台幣50億元，主要是用在研發、製造設備投資上，馬來西亞廠預計今年6月開始投產。

緯穎近3年連續增加資本支出，陳昌偉表示，2021年、2022年資本支出分別為5億、15億元，今年預估還會有50億元的資本支出，反映緯穎對未來營運的看法，並為持續擴產做準備。

陳昌偉說明，馬來西亞廠將是緯穎未來在亞太地區出貨的據點，主要因應客戶在鄰近新加坡的建設狀況，預計在當地興建2棟廠房，分別為後段組裝及主機板製造，後段組裝廠預計今年6月開始投產，主機板製造則規劃成3層樓廠房，預估明年下半年有機會完工。

美國子公司方面，陳昌偉指出，緯穎在美國沒有工廠，當地子公司主要是配銷功能，22日宣布增資4億美元，主要是用於存貨周轉。

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針對近期熱門的AI（人工智慧）題材，陳昌偉指出，人工智慧需要更多運算能力，散熱、能耗等配套也要跟得上，而散熱領域是緯穎注重的方向，目前在水冷、液冷、浸沒式液冷等方案上，皆能提供客戶相關解決方案；另開發中的新產品，推估已有超過5成的比例與AI相關。

緯穎2022年合併營收2928.76億元、年增52.%；董事會日前通過111年度盈餘分派案，擬每股配發現金股利50元，5月29日召開112年股東常會。（編輯：趙蔚蘭）1120223

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緯穎
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